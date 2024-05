L’Inter rinuncia al sogno di mercato: richiesta troppo alta

L’Inter si defila dalla corsa a Joshua Zirkzee. Il gioiello olandese, accostato negli ultimi giorni anche al club nerazzurro come sogno sul calciomercato in attacco, continua ad essere al centro delle voci e delle trattative vista la straordinaria stagione disputata, ma in Italia la lotta sembra fermarsi a Juventus e Milan.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio considerano troppo alta la richiesta del Bologna per il suo attaccante 22enne, almeno per le possibilità economiche in Viale della Liberazione. 60 milioni di euro sono una cifra che l’Inter non può raggiungere, a meno che non si decida di ricorrere a una cessione pesante, possibilità ad oggi esclusa dai programmi nerazzurri. Zirkzee piace molto anche in Premier League, in particolare all’Arsenal di Arteta che rappresenta la principale minaccia per bianconeri e rossoneri.