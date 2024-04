Nuovo portiere: l’Inter sceglierà fra tre nomi

L’Inter sta definendo la strategia in vista del prossimo calciomercato e, fra i ruoli in cui potrebbe essere necessario intervenire, c’è quello del portiere. Con Yann Sommer che ha disputato un’ottima stagione, rimane la volontà di affiancargli un estremo difensore giovane che possa gradualmente prenderne il posto.

Attualmente, Simone Inzaghi ha a disposizione Emil Audero che è in prestito dalla Sampdoria. Si va verso la separazione, ma la permanenza non è totalmente da escludere: quel che è certo è che l’Inter non pagherà i 6,5 milioni di euro per esercitare il riscatto, ma potrebbe proporre un altro scambio di prestiti, tenuto conto che l’estate scorsa a Genova è arrivato Filip Stankovic, di proprietà nerazzurra.

Se però l’Inter dovesse scegliere di intervenire sul mercato, i profili tenuti in considerazione sono sostanzialmente due: Bento dell’Athletico Paranaense e Michele Di Gregorio del Monza, rispettivamente classe 1999 e 1997. Le valutazioni potrebbero però essere ostiche, visto che il brasiliano è apprezzato da diversi club in giro per l’Europa e l’ex canterano nerazzurro viene molto apprezzato anche da altre big italiane come Juventus, Napoli e Milan (se dovesse partire Maignan).