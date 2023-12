Mercato Inter: COLPO a centrocampo? “Già pronta l’offerta”

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e l’Inter, oltre a un esterno destro e a un attaccante, sta pensando di intervenire anche nel reparto di centrocampo.

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, il club nerazzurro ha messo nel mirino Matt O’Riley, danese classe 2000 attualmente in forza al Celtic. Il centrocampista sta disputando un’ottima stagione e vanta già 24 presenze, con 9 gol e 8 assist. Su di lui è vivo anche l’interesse di Atletico Madrid, Aston Villa, West Ham e Psv Eindhoven.

Marotta e Ausilio vorrebbero offrire al club scozzese un prestito con obbligo di riscatto, in modo da posticipare l’esborso economico. A gennaio, nel reparto centrale, l’Inter potrebbe privarsi sia di Sensi che di Agoumé, mentre in estate è difficile che venga riconfermato Klaassen. Per questo, il club nerazzurro si proietta in avanti.