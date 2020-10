Sky – Inter, Skriniar se queda! Il Tottenham alza bandiera bianca: la conferma di Mourinho

Milan Skriniar resta all’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Tottenham non tornerà alla carica in questo ultimo giorno di calciomercato.

Zero sorprese con l’ex Sampdoria, ieri titolare contro la Lazio e protagonista di un’ottima prestazione, che resterà a disposizione di Conte.

La conferma arriva anche dall’Inghilterra con José Mourinho che ha alzato bandiera bianca dopo i 6 gol rifilati al Manchester United. Ecco le sue parole in conferenza riportate da TMW: “Sono molto contento della squadra che ho a mia disposizione Solo una squadra così poteva vincere tre partite in cinque giorni. Solo questa squadra, ecco perché ho detto che contro il Chelsea ha vinto la squadra, non i giocatori che erano in campo. Lo stesso contro il Maccabi Haifa e lo stesso stasera. È una squadra e la squadra ha molte opzioni e molti buoni giocatori. Soprattutto nella zona d’attacco, il numero di opzioni è assolutamente incredibile”.

