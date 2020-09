Acerbi incontra la Lazio. Intesa con Lotito e Tare: poste le basi per il rinnovo fino al 2025

Tornato il sereno tra Francesco Acerbi e la Lazio. Il difensore azzurro, accostato negli ultimi giorni al mercato dell’Inter, ha incontrato ieri il presidente Lotito e il ds Tare, assieme al suo agente, per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel 2023.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’esito del summit è positivo: sono state create le basi per il rinnovo fino al 2025. La fumata bianca non è vicina ma è stato delineato il percorso per arrivarci. Acerbi percepirà un ingaggio di 2,5 milioni a stagione che con una serie di bonus potrebbe arrivare alla cifra di 3 milioni complessivi.

