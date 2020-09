Social – Nainggolan scherza con Skriniar in allenamento: “Quando ti parlano dei blocchi…”

Radja Nainggolan, come noto, è rientrato dal prestito al Cagliari e si sta allenando sotto la guida di Antonio Conte, in attesa di scoprire cosa gli potrà riservare il futuro: permanenza all’Inter o addio verso nuovi lidi? Qualunque sia la maglia indossata nella prossima stagione, il belga si sta trovando a suo agio nelle prime sgambate ad Appiano Gentile, memore di un feeling mantenuto intatto con altri elementi in rosa.

Tra di essi non può mancare Milan Skriniar, il quale è stato immortalato in uno scatto tutto da ridere proprio con Nainggolan. L’ex giocatore di Roma e Cagliari, dunque, ha postato sulle proprie Instagram Stories la foto con lo slovacco, associandoci un divertente “Quando ti parlano dei blocchi…“, riferendosi probabilmente ai blocchi sui calci da fermo, provati durante i faticosi carichi di lavoro imposti dallo staff tecnico nerazzurro.

