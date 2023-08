Giornata piena di impegni per la dirigenza dell’Inter che in sede ha accolto Yann Sommer, attende Lazar Samardzic ma nel frattempo prepara anche altre operazioni molto importanti. In sede si sono visti gli agenti Tinti e Montipò con cui si è discusso del possibile scambio Stankovic-Audero per completare la porta, ma non solo.

Tinti cura infatti gli interessi anche del tecnico Simone Inzaghi e con l’occasione si sono portate avanti anche le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Un appuntamento preannunciato al rientro dalla tournée in Giappone.