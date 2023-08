Giornata calda per l’Inter che chiude l’arrivo di Yann Sommer, attende Lazar Samardzic e si muove su altri tavoli. In sede nel pomeriggio di oggi sono arrivati gli agenti Tullio Tinti e Manuel Montipò per discutere il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, ma non solo.

Tra gli assistiti anche Emil Audero, portiere della Samp retrocessa in Serie B: la candidatura sta prendendo quota, soprattutto dopo l’affondo del Benfica su Trubin, e secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio si valuta lo scambio di prestiti con Filip Stankovic che l’Inter, secondo più fonti, vorrebbe mandare a giocare con continuità pur non scartando l’ipotesi di confermarlo in rosa. Su Audero va segnalata anche la concorrenza della Lazio, ma a breve si avranno novità.

L’opinione di Passione Inter

Lo scambio di prestiti tra Stankovic e Audero potrebbe essere la soluzione tampone in grado di soddisfare tutte le partite: la Samp per cui Audero è piuttosto costoso da mantenere in B, il giocatore che si affaccerebbe di nuovo alla Serie A, l’Inter che avrebbe un secondo pronto subito e farebbe crescere con calma Stankovic. Tra un anno, poi, si valuterà: confermare Audero? Lanciare Stankovic? O far spazio al sogno Bento dell’Athletico Paranaense?