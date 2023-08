Anche il nome di Alvaro Morata rischia di dover essere depennato dalla lista di attaccanti disponibili sul mercato. Lo spagnolo, seguito dall’Inter che però non ha voluto affondare il colpo viste le prime richieste dell’Atletico Madrid, secondo il giornalista Fabrizio Romano si è visto recapitare una proposta per estendere fino al 2027 il proprio contratto con la possibilità dunque molto concreta di rimanere a Madrid, ignorando le varie proposte.

L’opinione di Passione Inter

Morata per caratteristiche sarebbe probabilmente l’attaccante perfetto per Simone Inzaghi. Pronto subito, conosce la Serie A e garantisce quel fit con i compagni che andrebbe a nozze con l’identità inzaghiana di questa Inter. L’Atletico però non ha concesso sconti sui 21 milioni di euro di clausola rescissoria e l’ingaggio da oltre 5 milioni non beneficia del decreto crescita: un investimento molto elevato per un classe ’92 che non ha prospettive di valorizzazione.