L’Inter sembra intenzionata a puntare forte su Folarin Balogun come principale obiettivo per l’attacco, ma la concorrenza sul giocatore dell’Arsenal non manca. Oltre alle voci sul Lens e qualche squadra della Premier League timidamente accostata, va registrato il forte tentativo da parte del Monaco che secondo fonti inglesi ha presentato un’offerta ai Gunners.

Sia il giornalista Dharmesh Sheth di Sky Sport UK che David Ornstein sul The Athletic parlando di una proposta ufficiale formulata dal club francese dopo l’infortunio di Embolo. L’Arsenal però ha declinato, mantenendo la propria valutazione sopra i 50 milioni di euro, si legge. Nelle prossime ore, secondo fonti italiane, è previsto un nuovo contatto con l’Inter che per La Gazzetta dello Sport potrebbe provare ad arrivare a 35 milioni di euro con i bonus più “una ampia percentuale sulla rivendita”.

L’opinione di Passione Inter

Dal colpo in attacco, dando al momento per difficile l’uscita di Correa ed il suo rimpiazzo, si misureranno le ambizioni immediate dell’Inter. Balogun vorrebbe l’Inter e l’Arsenal ha fatto capire che non è centrale nel progetto. Ma se il muro dei Gunners non si abbassa, l’investimento diventa proibitivo per la situazione attuale.