Sembra essere destinata a tramontare definitivamente la pista Trubin all’Inter. Sul portiere dello Shakhtar Donetsk, infatti, sarebbe piombato il Benfica pronto a soddisfare le richieste del club ucraino. Questo è quanto riportato da Tutto Mercato Web.

I lusitani sarebbero pronti a investire i 20 milioni di euro richiesti per il classe 2001. Una cifra che l’Inter ha sempre ritenuto troppo alta, visto il contratto in scadenza nel 2024. Ecco perché i nerazzurri avevano provato a trattare direttamente con Trubin, per ingaggiarlo a zero la prossima estate. L’inserimento del Benfica potrebbe far saltare questo piano.

L’opinione di Passione Inter

La posizione dell’Inter su Trubin è sempre stata abbastanza chiara. I nerazzurri non hanno mai aperto alle richieste dello Shakhtar Donetsk e già da qualche settimana la pista sembrava essersi raffreddata. Se la mossa del Benfica dovesse concretizzarsi, la lente d’ingrandimento si sposterà su un altro portiere: il favorito in queste ore sembra essere Bento.