Bento RIVELA: “C’è l’offerta dell’Inter. Sarebbe un sogno”

Con l’arrivo di Yann Sommer ormai consolidato, l’Inter deve ora scegliere come muoversi per il ruolo di secondo portiere. Uno dei nomi emersi negli ultimi giorni è quello di Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense.

Interesse confermato dallo stesso giocatore brasiliano, in un’intervista a Radio Transamerica. Queste le sue parole:

“È arrivata una proposta dell’Inter, ho già parlato con il consiglio e il mio il sogno è nelle mani del presidente”.

L’opinione di Passione Inter

Le parole di Bento non lasciano troppo spazio a interpretazioni: l’Inter sembra intenzionata a prenderlo. Classe 1999, potrebbe essere un’operazione per il futuro: un anno di ambientamento alle spalle di Sommer per abituarsi al calcio europeo, per poi acquisire sempre maggiore spazio. All’incirca lo stesso tipo di operazione fatta per Alisson dalla Roma qualche stagione fa.