Sommer arriva a Milano: ecco quando sarà ufficiale

Ora sembra essere davvero finita: Yann Sommer è pronto a diventare un nuovo portiere dell‘Inter. L’estremo difensore svizzero è pronto a sbarcare a Milano nella giornata di oggi, per affrontare così i suoi primi passi da nerazzurro.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il portiere svizzero dormirà in un hotel, per poi svolgere domani le visite mediche e anche il primo allenamento ad Appiano Gentile con il resto della squadra. In attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare di lì a poco.

Mercoledì, invece, ci sarà il suo primo test nerazzurro: in Austria, contro il Salisburgo. Sommer non avrà tanto tempo per adattarsi al mondo Inter, dal momento che sarà da subito lanciato nella mischia da Inzaghi.

Il tecnico lo attendeva da diverse settimane e l’Inter alla fine ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco, pagando la clausola rescissoria da 6 milioni di euro e rompendo così gli indugi per il suo arrivo.

L’opinione di Passione Inter

Si apre una nuova era per la porta dell’Inter. Sommer non sarà il futuro a lungo termine dei nerazzurri, ma la sua grande esperienza può rendere meno traumatico l’addio di Onana. Lo svizzero non è un interprete del ruolo estroso come il camerunense, ma la sua solidità tra i pali e una buona proprietà di palleggio, dovrebbero garantire affidabilità a Inzaghi.