VIDEO – Satriano, che gol! Il tiro è un CAPOLAVORO

Parte molto bene la seconda avventura di Martin Satriano in prestito al Brest. Dopo un’annata difficile all’Empoli, l’uruguagio di proprietà dell’Inter è tornato in Francia e sembra essersi subito trovato a proprio agio, trovano una rete pazzesca in amichevole.

Come si può vedere nel video qui sotto, Satriano ha segnato contro il Cagliari, con uno splendido tiro dal limite dell’area, che si è insaccato sotto all’angolino, senza lasciare scampo al portiere. Un’iniezione di fiducia notevole in vista della nuova stagione.