SOCIAL – Balogun fa gli AUGURI a Thuram: SEGNALI per l’Inter?

Folarin Balogun è l’obiettivo principale dell‘Inter in attacco, con i dirigenti al lavoro per convincere l’Arsenal. Nel frattempo, l’attaccante statunitense, che vuole lasciare Londra in questa sessione di mercato, manda dei segnali a tinte nerazzurre suoi social.

Dopo aver pubblicato un video di Ronaldo in maglia Inter, nella giornata di ieri, oggi Balogun ha fatto gli auguri a Marcus Thuram, tramite una storia Instagram. Nella foto si vede l’attaccante francese con la tenuta d’allenamento dei nerazzurri.