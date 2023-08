Inter-Balogun: avanti tutta. Dettagli e cifre dell’affare

I dirigenti dell’Inter e Simone Inzaghi si sono incontrati ieri per decidere il futuro dell’attacco. Dal vertice di mercato, un nome è emerso con forza su tutti gli altri: Folarin Balogun. L’attaccante dell’Arsenal è da sempre il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la società interista non ha mai abbandonato il profilo dello statunitense, nemmeno quando l’offerta dei Gunners era di oltre 40 milioni di euro. Ora, la cifra dovrebbe essere più bassa e questo potrebbe renderla più sostenibile per le casse nerazzurre.

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa non è facile, ma l’Inter è pronta a ripartire dalla cifra proposta per Scamacca: 25 milioni di euro con 5 di bonus. Un tentativo esplorativo per capire le richieste dell’Arsenal. In caso di rifiuto netto, si potrebbe poi pensare a un’offerta più sostanziosa, vicina al budget stanziato per Lukaku: prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione totale da 35 milioni di euro, da far salire ulteriormente con i bonus.

Secondo la Rosea, lo statunitense è nettamente il favorito, con le alternative che hanno perso terreno. la richiesta dell’Udinese di 25-30 milioni per Beto è eccessiva, mentre la pista Morata sembra essere sempre più complicata.

L’opinione di Passione Inter

Dopo alcune settimane in cui sembrava essere finito in sordina, Balogun è tornato a essere l’obiettivo principale per l’Inter. Ai dirigenti è sempre piaciuto, nonostante alcune divergenze con Inzaghi: lo statunitense, d’altronde, sarebbe un profilo di prima punta un po’ diverso, meno strutturato fisicamente. Per questo motivo, noi di Passione Inter abbiamo provato a valutare vantaggi e svantaggi del possibile acquisto di Balogun.