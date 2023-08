Capitolo punta, il retroscena: divergenze tra Inzaghi e società

La situazione in casa Inter è quanto meno particolare. A raccontarla è Fabrizio Biasin con un tweet, in cui si legge che la preferenza della società per quanto riguarda la punta sia sempre stata Folarin Balogun. Simone Inzaghi ha invece idee diverse: il preferito del tecnico sarebbe invece Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid, non per meno di 20 milioni.



Si spiega così anche la situazione legata a Gianluca Scamacca, ormai prossimo a diventare un giocatore dell’Atalanta. La punta classe 1999, scrive Biasin, era “il buon compromesso”. Giovane come Balogun, ma con caratteristiche più simili sicuramente a Morata.

Perdendo Scamacca ora l’intenzione del club nerazzurro è di tornare su Balogun. Si cercherà un’intesa con l’Arsenal, sapendo però che non sarà semplice considerando le richieste.