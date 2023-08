Zhang volontà chiara: rifinanziare il debito e tenersi l’Inter

Il futuro dell’Inter è ormai da tempo un punto di domanda. La situazione legata alla proprietà è sempre la stessa: per fronteggiare i debiti del club la famiglia Zhang si è indebitata con il fondo Oaktree, per un totale di 275 milioni che si sta impegnando a restituire. La prova di tutto ciò la si ha ogni sessione di mercato, caratterizzata da una cessione importante.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’intenzione di Zhang è quella di tenersi stretta la sua Inter. L’opzione di ripianare totalmente il debito è però infattibile. Si prevede infatti che nel maggio 2024 la cifra da corrispondere sarà di 400 milioni di euro. L’obiettivo è quello di trattare nuovamente con Oaktree per cercare allungare i tempi, posticipando le trattative. Va però sottolineato che nel caso in cui ciò accadesse, il fondo adeguerebbe il tasso di interesse. Se quello attuale è al 12%, quello ipotetico futuro salirebbe fino al 16%.

L’opinione di Passione Inter

La situazione economica del club nerazzurro è una questione a cui i tifosi si sono abituati. I debiti con Oaktree sono una realtà con cui ci si scontra ormai ogni anno, quando tocca salutare uno o più giocatori di livello per sistemare i conti. Va anche detto che con questa proprietà l’Inter è tornata a vincere e a contare nel panorama europeo. Ci si chiede cosa sarebbe potuto accadere se ogni anno non si fosse costretti a “smantellare”, almeno in parte, la rosa. Il rischio, senza avere alcuna certezza che si tratti di qualcosa di meglio o di peggio, è di finire nelle mani del fondo Oaktree Capital, per l’impossibilità di Zhang di ripianare i debiti. In questi momenti, un po’ di nostalgia per Massimo Moratti si sente.