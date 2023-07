PRO e CONTRO dell’arrivo di Balogun all’Inter

1 di 3

BALOGUN AI RAGGI X

Folarin Balogun è tornato nelle ultime ore a essere uno dei nomi caldi per l’attacco dell’Inter. L’attaccante di proprietà dell’Arsenal, reduce da una grande stagione in prestito al Reims potrebbe rappresentare il grande investimento dei nerazzurri per il reparto avanzato.

Sarebbe la mossa giusta per i nerazzurri? Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione e allora, per valutare al meglio tutta l’operazione, andiamo a vedere i pro e i contro dell’eventuale acquisto di Balogun da parte dell’Inter, da un punto di vista sia tecnico sia economico.

SCORRI SCHEDE>>>