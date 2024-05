Qual è il vero sogno proibito di Ausilio per il Colpo in ATTACCO

L’incontro di mercato decisivo per definire le strategie dell’Inter si terrà solamente a campionato concluso, ma i dirigenti sono già al lavoro, con particolare attenzione all’attacco, dove la volontà è di mettere a segno un grande colpo. E se fosse per Piero Ausilio non ci sarebbero troppi dubbi su chi puntare.

Come riportato da calciomercato.it, infatti, il sogno proibito del direttore sportivo dell’Inter sarebbe Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund. Se Ausilio avesse il budget necessario a disposizione sarebbe senza dubbio lui il prescelto per rafforzare il reparto offensivo dell’Inter.

Tedesco classe 2002, Adeyemi ha una valutazione di 28 milioni di euro secondo Transfermarkt. In questa stagione ha raccolto 32 presenze con la maglia del Dortmund in tutte le competizioni, segnando 5 gol e fornendo 2 assist.