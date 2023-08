Balogun? Non solo. Gazzetta: “L’Inter può fare il DOPPIO colpo in attacco”

Folarin Balogun è l’obiettivo principale dell’Inter in attacco, ma potrebbe non essere l’unico innesto nerazzurro nel reparto offensivo. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche esserci un anche altro acquisto, vista la posizione incerta di Joaquin Correa.

L’ipotesi doppio colpo non è da escludere: se i nerazzurri riuscissero a cedere Correa, allora potrebbero accompagnare Balogun al “9 canonico”, che Inzaghi avrebbe richiesto. In questo modo, l’Inter riuscirebbe a completare il reparto non solo da un punto di vista numero, ma anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche.

Dal punto di vista economico, specifica la Rosea, questa seconda operazione sarebbe chiaramente meno onerosa rispetto a quella dispendiosa per l’attaccante dell’Arsenal.

L’opinione di Passione Inter

La volontà dell’Inter di cedere Correa sembra essere ogni giorno più cara. Il problema sono le offerte: per l’argentino non è ancora arrivata nessuna proposta convincente e l’Inter non può certo permettersi di ritrovarsi con un buco in rosa e senza le adeguate risorse economiche per sostituirlo. Tutto, insomma, dipende da quale sarà il futuro del Tucu.