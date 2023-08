Chi è Yann Sommer, l’eroe svizzero dagli allenamenti “particolari”

Yann Sommer è il portiere che, ormai da settimane, l’Inter ha scelto per sostituire André Onana. La trattativa si è finalmente chiusa e lo svizzero nelle prossime ore arriverà a Milano. Vediamo quindi insieme l’identikit di Sommer.

Chi è Sommer

DATA DI NASCITA: 17/12/1988

NAZIONALITÀ: svizzera

ALTEZZA: 1,83m

PIEDE: destro

SQUADRA: Bayern Monaco

SCADENZA CONTRATTO: 30 giugno 2025

VALUTAZIONE: 6 milioni di euro

Carriera

Il primo grande club in cui Sommer ha giocato è il Basilea, in Svizzera. Ma in particolare ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico col passaggio al Borussia Mönchengladbach, nel 2014. Lì è rimasto per quasi 10 anni, fino al gennaio 2023, quando poi il Bayern Monaco lo ha comprato per 8 milioni + 1.5 di bonus per sostituire l’infortunato Neuer.

Le statistiche che ha accumulato fin qui in carriera sono:

Borussia Mönchengladbach : 335 presenze, 459 gol subiti e 90 clean sheet

: 335 presenze, 459 gol subiti e 90 clean sheet Bayern Monaco : 25 presenze

: 25 presenze Nazionale svizzera : 83 presenze

: 83 presenze Champions League : 38 presenze + 11 nelle qualificazioni

: 38 presenze + 11 nelle qualificazioni Europa League : 40 presenze + 4 nelle qualificazioni

: 40 presenze + 4 nelle qualificazioni Super League svizzera: 163 presenze

Il palmares invece è il seguente:

4 campionati svizzeri

campionati svizzeri 1 Bundesliga

Bundesliga 1 Coppa di Svizzera

Coppa di Svizzera 3 volte giocatore svizzero dell’anno (2016, 2018 e 2021)

Caratteristiche

Dal punto di vista delle statistiche che abbiamo analizzato nella nostra mega-analisi sul miglior sostituto di Onana secondo i dati, Sommer è emerso come uno dei più sovrapponibili ad Onana. Come stile di gioco è se possibile ancor più “estremo” nel toccare palloni e gestire la costruzione dal basso, e per numero di palloni toccati a partita è tra i primi 4 portieri su 100 in Europa.

Tende a costruire soprattutto con passaggi brevi, ma quando serve va anche al lancio lungo, anche se in maniera meno precisa di Onana. In questo forse ricorda un po’ più Handanovic. Va anche detto che non è altissimo per la media dei portieri, per questo sopperisce con grande esplosività e riflessi, anche ora che non è più giovanissimo. È bravo anche nel leggere in anticipo dove tirerà l’attaccante e a muoversi sulla linea di porta, che in alcune situazioni è anche l’unico modo per riuscire a sopperire alle mancanze in altezza. È fenomenale nelle parate basse e plastico nei tuffi. Infine, sui rigori per il momento ne vanta 25 parati e 77 subiti.

Curiosità

Due anni fa Sommer e gli altri portieri della Svizzera sono stati visti allenarsi con degli occhiali che sembravano da sole. In realtà non si tratta di occhiali, ma di visori speciali che aiutano i giocatori nella loro preparazione, sviluppando l’equilibrio, la vista e quindi i riflessi, migliorando le prestazioni. Pare che aiutino i portieri ad anticipare il movimento e a rendersi maggiormente reattivi sui tiri avversari.

Il 27 agosto 2022, durante l’incontro pareggiato per 1-1 contro il Bayern Monaco, Sommer ha stabilito un nuovo record per la Bundesliga. Grazie alle sue 19 parate, è diventato il portiere in grado di effettuare il maggior numero di salvataggi nel corso di una singola partita di campionato, superando così Alexander Schwolow, che deteneva il precedente primato dal gennaio dello stesso anno.

Ama cucinare (ha anche un blog di cucina), suonare la chitarra e in patria viene considerato quasi come un eroe in ambito sportivo.

Valutazione finale

È evidente che, vista l’età, Sommer non possa essere un colpo orientato al futuro. In attesa però di individuare un profilo che possa rispondere a quella caratteristica (Trubin è il preferito assoluto), tappare la falla con Sommer significa indubbiamente cadere in piedi. Si tratta di un portiere forte, esperto, di carisma e personalità e soprattutto già abituato alla costruzione dal basso, elemento da non sottovalutare.