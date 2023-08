Sanchez-bis, si può fare ma solo ad una condizione

In questi ultimi giorni di mercato il nome di Alexis Sanchez è tornato in ottica Inter. Lasciato Milano per un minutaggio che non gli andava bene ora il cileno è di nuovo svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l’Inter sta valutando il suo ritorno a Milano nel caso in cui Joaquin Correa dovesse partire.

Da parte di Sanchez ci sarebbe apertura totale si legge: l’attaccante avrebbe congelato le altre offerte, arrivate da Premier League, Sudamerica, Francia e ovviamente dall’Arabia Saudita. Un ritorno in Italia è ciò che il giocatore preferirebbe. Non a caso nei giorni scorsi il cileno era stato offerto anche alla Roma, che per il momento non è interessata.

Un eventuale ritorno abbastanza inaspettato, che noi abbiamo già analizzato con i pro e i contro nel rivedere El Niño Maravilla in nerazzurro.