PRO e CONTRO del ritorno di Sanchez all’Inter

RITORNO SANCHEZ: SÌ O NO?

L’attacco dell’Inter è ancora un cantiere aperto, nonostante l’acquisto di Thuram e quello sempre più probabile di Scamacca. Infatti, i nerazzurri potrebbero cercare anche un’altra punta, magari per sostituire il partente Correa. Una delle ipotesi emerse negli ultimi giorni è quella del ritorno di Alexis Sanchez.

Sarebbe la mossa giusta per i nerazzurri? Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione e allora, per valutare al meglio tutta l’operazione, andiamo a vedere i pro e i contro dell’eventuale ritorno di Sanchez, da un punto di vista sia tecnico sia economico.

