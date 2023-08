Arnautovic di nuovo all’Inter: “Vi racconto il mio ritorno a San Siro”

Marko Arnautovic è tornato a vestire la maglia dell’Inter dopo 13 anni e lo ha fatto nel migliore dei modi. Entrato nel secondo tempo della gara con il Monza, ha subito fornito un ottimo assist a Lautaro Martinez per il gol del 2-0.

Un’emozione unica per il centravanti austriaco che ha raccontato il suo ritorno a San Siro ai microfoni di SportORF. Queste le sue parole:

“Le mie emozioni erano fortissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all’Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido. Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei naturalmente motivato. Voglio essere in campo il più spesso possibile, e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, questo è uno dei club più forti in cui sia mai stato“.