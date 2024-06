Lo Spezia riscatta Esposito: “L’Inter deve versare 500 mila euro”

Il futuro di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter, è al centro dei discorsi di mercato in queste ore. In prestito allo Spezia, nell’ultima stagione, potrebbe approdare in Serie A, con il Cagliari che sembra interessato a lui.

Tuttavia, in queste ore è arrivato il riscatto da parte del club ligure, come annunciato da calciospezia.it. Ora l’Inter ha 3 giorni per il contro-riscatto. L’Inter dovrà versare 500 mila eurio nelle casse dello Spezia per mantenere il controllo del cartellino di Esposito.

Nel caso ciò non avvenisse, con il portale che ritiene questo scenario abbastanza improbabile, lo Spezia dovrà pagare 4 milioni di euro per l’attaccante.