Marotta: “Mercato quasi definito. Nessun problema per Inzaghi”

Beppe Marotta, da poco nominato nuovo presidente dell’Inter, è stato ospite del ritiro dell’Italia per gli Europei in Germania. Intervistato da Sky Sport ha parlato del mercato nerazzurro, soffermandosi anche sui rinnovi di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

NUOVO PRESIDENTE – “È un ruolo nuovo, stimolante, che non stravolge la mia attività lavorativa in un grande club con grandi professionisti”.

INTER-NAZIONALE – “È stata una partita difficile e il valore, non solo tecnico dei ragazzi si è visto. Da presidente dell’Inter sono orgoglioso del fatto che la Nazionale possa attingere dal nostro zoccolo duro di italiani, speriamo sia un viatico per il futuro”.

BARELLA – “Ha dalla sua grandissime qualità, non solo calcistiche ma anche umane, che lo hanno fatto diventare un calciatore universale, eclettico che può giocare in ogni ruolo. E ha una grandissima bravura nell’adattarsi a ogni metodo di gioco. Ha un futuro migliore di quello di oggi, che significa che può diventare ancora più bravo”.

RINNOVO LAUTARO – “È praticamente già fatto. Virtualmente e non ufficialmente perché ora è dall’altra parte del mondo con la sua Nazionale quindi la firma è difficile da reperire. Ma questo è un ulteriore senso di appartenenza attestato di stima del nostro capitano ed è una pietra che mettiamo per dare garanzie per il nostro futuro”.

MERCATO – “La squadra è stata costruita, ho la fortuna di avere al mio fianco due professionisti come Ausilio e Baccin che stanno lavorando. Con Zielinski e Taremi abbiamo già quasi definito il nostro mercato, anche se non siamo ancora all’inizio. Però avere confermato la squadra che ha mertiato di vincere lo Scudetto ed è un punto di riferimento per il calcio nazionale vuol dire che possiamo contare su un livello di qualità notevole”.

RINNOVO INZAGHI – “Inzaghi ha dimostrato nel tempo di essere il valore aggiunto del club. Per il rinnovo si parla di continuità meritata e l’Inter è quello che desidera. Credo non ci saranno problemi, perché entrambe le parti vogliono continuare in questa bellissima esperienza. Il nostro ciclo non è nemmeno a metà”.