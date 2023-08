L’attenzione delle ultime settimane è stata fortemente attirata dalle vicende intorno al portiere, all’attaccante e al sesto centrocampista. Ma all’Inter, come noto da tempo, manca anche un sesto difensore che completi il reparto. E secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli occhi della dirigenza tornano verso la Premier League.

I due nomi monitorati sono attualmente quelli di Takehiro Tomiyasu e di Trevoh Chalobah, che però vivono situazioni diverse. L’Arsenal non fa muro sull’addio del giapponese, ma per il momento non vuole accettare formule di prestito. Il Chelsea invece non ha mai nascosto di considerare l’inglese una seconda scelta. Il titolare designato era Wesley Fofana, e nemmeno dopo il suo grave infortunio si sono aperte le porte per Chalobah, dato che il Chelsea si è fiondato su Axel Disasi per colmare la falla.

Inzaghi apprezza molto Tomiyasu, ma tra i due quello più facile da raggiungere sarebbe probabilmente Chalobah. Infine, da non dimenticare l’ipotesi “italiana” rappresentata da Merih Demiral, mai scomparso dai radar.

L’opinione di Passione Inter

Tomiyasu sarebbe un profilo molto interessante: 24 anni, già stato in Serie A, costo non esagerato. La sensazione, però, è che viste le altre esigenze ancora vive per la rosa si andrà su un colpo low cost.