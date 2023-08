Perché l’Inter ha deciso di andare forte su Balogun

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Folarin Balogun è l’obiettivo numero uno dell’Inter in attacco. L’investimento è importante, ma i nerazzurri sono convinti del potenziale dell’attaccante statunitense. E le richieste dell’Arsenal potrebbero essersi leggermente abbassate rispetto a qualche settimana fa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista ha sempre considerato Balogun l’obiettivo numero uno dopo l’esplosione del caso Lukaku. L’attaccante dei Gunners è un classe 2001 di grande futuribilità. Esattamente il tipo di giocatore sul quale la società vuole investire.

Scamacca, d’altro canto, avrebbe sempre rappresentato un compromesso per accontentare le richieste di Inzaghi, desideroso di avere in rosa una punta dalla struttura fisica importante. Questo non vuole dire che il tecnico non apprezzi Balogun, del quale in ogni caso riconosce anche lui l’enorme potenziale.

L’opinione di Passione Inter

Stando a quanto raccontato dalla Rosea, l’arrivo di una punta più fisica non sarebbe nemmeno da escludere, vista la posizione in bilico di Correa. L’obiettivo numero uno ora è Balogun, che intanto lancia segnali sui social all’Inter e all’Arsenal. Da capire se la trattativa con i Gunners possa trovare un punto d’incontro.