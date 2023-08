Ecco quale sarà l’ultimo colpo del mercato dell’Inter

Il mercato dell’Inter è ben lontano dall’essersi concluso. In entrata, infatti, potrebbero esserci ancora alcuni movimenti, con determinate trattative che potrebbero infiammarsi negli ultimi giorni di mercato. Una di queste è sicuramente quella che riguarda il difensore.

Secondo il Corriere dello Sport, un’operazione in extremis, in stile Acerbi, è la più probabile. Il principale indiziato, al momento attuale, sarebbe Merih Demiral dell’Atalanta. Il turco è in rottura totale con Gasperini e non era presente tra i convocati nella sfida di ieri contro l’Union Berlino.

L’opinione di Passione Inter

Demiral è uno dei nomi accostati da tempo all’Inter e la sua situazione con i bergamaschi potrebbe facilitare il suo trasferimento in nerazzurro. Tuttavia, non sono da sottovalutare nemmeno altre opzioni: una di queste potrebbe essere Trevoh Chalobah, altro nome che da tempo gravita nella galassia nerazzurra. Il preferito della dirigenza, però, potrebbe essere Takehiro Tomiyasu, per il quale però c’è bisogno dell’apertura dell’Arsenal a prestito.