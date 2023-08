L’Inter è ancora alla ricerca di un attaccante, dopo aver subito il tradimento di Lukaku quasi un mese fa. Un colpo di scena inaspettato, con l’Inter che era pronta a offrire 35 milioni, con l’aggiunta di diversi bonus per arrivare al centravanti belga.

Per sostituirlo, allora, sono emersi diversi nomi. Quello scelto in queste ore dai nerazzurri è Folarin Balogun dell’Arsenal. L’attaccante statunitense è da tempo il preferito della dirigenza nerazzurra, sebbene negli scorsi giorni ci fosse stata una virata per Scamacca. L’Inter, però, non era intenzionata a spendere oltre la cifra da 25 milioni più 5 di bonus ed è stata superata dall’Atalanta.

Diverso il caso di Balogun. La dirigenza crede davvero nel potenziale dell’attaccante statunitense e, come riportato dal anche Corriere dello Sport, sarebbe disposta ad arrivare a spendere la stessa somma pensata inizialmente per Lukaku. Uguale anche la formula: prestito con obbligo di riscatto. Basterà a convincere i Gunners?