4 (+1) nomi per il secondo portiere dell’Inter

INTER A CACCIA DEL SECONDO PORTIERE

Il mercato dell’Inter in porta è ancora in corso. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità di Sommer, pronto a diventare il nuovo titolare della formazione di Inzaghi. Tuttavia, a quel punto i nerazzurri dovranno ancora cercare un altro innesto in grado di svolgere il ruolo di secondo, con il reparto completato da Di Gennaro.

Chi sarà il profilo scelto? Proviamo a vedere insieme 4 nomi per il ruolo di secondo portiere dell’Inter, più uno bonus.

