Ecco la data per l’arrivo di Samardzic all’Inter

Lazar Samardzic è promesso sposo dell’Inter ormai da diversi giorni, ma ancora non è arrivato il giorno per svolgere le visite mediche e ufficializzare così il suo passaggio in nerazzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, non dovrebbe mancare molto.

Il serbo, infatti, potrebbe sbarcare a Milano già domani, per muovere così i suoi primi passi in nerazzurro. Se così fosse, un suo utilizzo mercoledì contro il Salisburgo sarebbe totalmente da escludere e l’esordio andrebbe rimandato all’amichevole del 13 agosto contro l’Egnatia.