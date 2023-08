Non solo mercato in entrata, l’Inter ha bisogno anche di sfoltire la propria rosa da alcuni esuberi. Tra questi sembra rientrare anche Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 già protagonista di diversi prestiti nelle ultime stagioni.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe partire in prestito secco per un’altra stagione, questa volta in Serie A. Su di lui, infatti, è forte l’interessamento dell’Hellas Verona, che potrebbe chiudere l’operazione a breve.

L’opinione di Passione Inter

Esposito si è comportato bene nella sua ultima esperienza a Bari e anche nel precampionato ha mostrato qualità interessanti (3 gol in 4 partite). Al Verona, il classe 2002 potrebbe trovare il giusto minutaggio per crescere ancora e mettere in luce le sue qualità.