ll CALENDARIO extra-large cambia le strategie di mercato dell’Inter

L’attuale stagione è ancora nel vivo, ma la programmazione del futuro è già in atto in casa Inter. Specie con un calendario pronto a subire modifiche importanti a partire dalla prossima stagione. I nerazzurri, infatti, non solo dovranno confrontarsi con la nuova Champions League, ma anche con il Mondiale per Club.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di novità che aumenteranno sensibilmente il numero di partite e che prolungheranno la stagione 2024/2025 fino al 13 luglio, con il numero di partite totali che potrebbe arrivare fino a 69.

Una novità della quale ha parlato anche Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Juventus, rispondendo a una domanda su Zielinski. L’amministratore delegato nerazzurro, infatti, ha sottolineato come le nuove competizioni debbano essere inevitabilmente tenute in considerazione in fase di costruzione della rosa, che dovrà necessariamente essere più ampia e qualitativa anche nelle alternative.