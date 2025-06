In Spagna: “Nuova BIG europea su Calhanoglu, offerta PRONTA”

Non si placano le voci da tutta Europa su una possibile partenza di Hakan Calhanoglu dall’Inter nel corso di questa sessione di mercato. In Turchia continuano a confermare che la volontà del giocatore sia quella di vestire la maglia del Galatasaray per essere protagonista nel suo Paese d’origine ma ora spuntano altri rumours.

Dalla Spagna infatti spunta la notizia che anche un grandissimo club europeo come il Real Madrid avrebbe messo il mirino sul regista turco. L’accostamento arriva dalle colonne del media iberico Fichajes.net che assicura come i blancos di Florentino Perez abbiano considerato di acquistare il numero 20 dell’Inter.

La domanda che il club nerazzurro fa per il cartellino di Calhanoglu è infatti di circa 35-40 milioni di euro. Si tratta di un prezzo che però ha allontanato per il momento il Galatasaray ma anche il Real Madrid visto che, sempre secondo questa fonte, gli spagnoli erano pronti all’offerta ma non a spendere una cifra così alta per un 31enne.