Nuovi acquisti per l’Inter: in 2 fanno SUBITO spazio in rosa

Come richiesto già da tempo dal fondo Oaktree, gli uomini mercato dell’Inter come Marotta, Ausilio e Baccin sono a lavoro per rinforzare l’organico nerazzurro ma cercando di abbassare l’età media di una delle rose più “anziane” in Europa nell’ultima stagione e per farlo servono quindi dei nuovi innesti.

La rosa di mister Cristian Chivu è stata fin qui arricchita di due nuovi volti giovani e di talento come Petar Sucic e Luis Henrique ma l’Inter vuole ancora dei rinforzi in attacco e in difesa. Il Corriere dello Sport oggi per il reparto arretrato fa nuovamente i nomi di Giovanni Leoni del Parma e di Cristhian Mosquera del Valencia.

Per prendere uno di questi due giovani difensori, servirà però prima un’operazione in uscita dalla rosa nerazzurra. I candidati al momento, come sottolinea il quotidiano, sono due: Francesco Acerbi che a 37 anni potrebbe salutare con una stagione d’anticipo e Yann Bisseck, qualora arrivassero ricche offerte dalla Premier League.