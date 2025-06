Quanto incassa l’Inter con la qualificazione agli ottavi

L’ottenimento del pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club è certamente una grande notizia per l’Inter e tutti i suoi tifosi. Con il successo nella scorsa notte italiana contro il River Plate, i nerazzurri si sono presi il primo posto nel girone E e hanno superato il turno. Si tratta di un ottima notizia anche dal punto di vista economico.

Come è noto da tempo, la FIFA ha promesso grandissimi incassi in denaro per le società che partecipano a questo torneo negli Stati Uniti. Ad un bel bottino iniziale per la sola partecipazione, l’incasso totale aumenta per ogni turno che le varie squadre riescono a superare. Con il passaggio agli ottavi l’Inter ha già superato quota 30 milioni di euro.

Nel dettaglio qui di seguito tutte le cifre incassate dalla società nerazzurra in questo Mondiale per Club dopo due vittorie e un pareggio. La speranza dei dirigenti è che la squadra di Chivu possa andare avanti, sia ovviamente per ragioni sportive ma anche per questi grandi introiti che aiutano il bilancio dell’Inter: