Calhanoglu, rinnovo con l’Inter improbabile. Gazzetta: “Ci sono due strade”
Il contratto del turco scade nel 2027
Hakan Calhanoglu sta vivendo settimane importantissime. Tra la caccia alla qualificazione al Mondiale con la sua Turchia, gli interisti che lo attendono al 100% per la volata fino allo scudetto e i dubbi da sciogliere sul futuro.
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampista turco classe ’94, in scadenza di contratto con l’Inter nel 2027: “Tormentato dai problemi fisici e già cercato un’estate fa dal Galatasaray, è arrivato a un anno dalla scadenza e potrebbe tornare sul mercato, sempre con l’idea di una crociera sul Bosforo. Okan Buruk, l’allenatore dei turchi, gli ha parlato spesso e lo aspetta. E’ molto improbabile che l’Inter gli proponga un rinnovo: se non dovessero presentarsi occasioni di trasferimento convenienti per tutti, Calhanoglu potrebbe trattenersi per un’ultima stagione e poi lasciare l’Italia”.