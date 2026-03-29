Hakan Calhanoglu sta vivendo settimane importantissime. Tra la caccia alla qualificazione al Mondiale con la sua Turchia, gli interisti che lo attendono al 100% per la volata fino allo scudetto e i dubbi da sciogliere sul futuro.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampista turco classe ’94, in scadenza di contratto con l’Inter nel 2027: “Tormentato dai problemi fisici e già cercato un’estate fa dal Galatasaray, è arrivato a un anno dalla scadenza e potrebbe tornare sul mercato, sempre con l’idea di una crociera sul Bosforo. Okan Buruk, l’allenatore dei turchi, gli ha parlato spesso e lo aspetta. E’ molto improbabile che l’Inter gli proponga un rinnovo: se non dovessero presentarsi occasioni di trasferimento convenienti per tutti, Calhanoglu potrebbe trattenersi per un’ultima stagione e poi lasciare l’Italia”.