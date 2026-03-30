All’interno di un rinnovamento che la rosa dell’Inter dovrà inevitabilmente sostenere durante la prossima estate, una delle zone del campo che potrebbe subire un bel restyling è quella delle fasce. Com’è noto da tempo, l’idea tattica iniziale di Cristian Chivu avrebbe dovuto prevedere uno schema leggermente diverso dal 3-5-2, con un attaccante puro in meno a beneficio di due trequartisti posizionati alle sue spalle. Ed è proprio in quella posizione che i nuovi innesti potrebbero andare a gravitare.

I nomi che circolano in questo momento, secondo Tuttosport, sono principalmente due. Il primo è una vecchia conoscenza: Dan Ndoye, che l’Inter aveva seguito diverse sessioni di mercato fa, prima che il Bologna lo cedesse al Nottingham Forest per ben 42 milioni di euro. Una cifra che poi non ha rispettato a pieno le attese e che ora porta il club inglese ad essere aperto ad un addio. Stesso discorso si può fare per Moussa Diaby: il francese potrebbe diventare disponibile qualora l’Al-Ittihad riuscisse a mettere le mani su Salah, grande obiettivo della prossima sessione di mercato.

Entrambi i profili restano nei radar dell’Inter, che continua a monitorare la situazione.