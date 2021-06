Camano: “Hakimi triste, Lautaro? Ha due anni di contratto, ci sono possibilità…”

Il laterale marocchino ad un passo dal Paris Saint Germain

Una giornata importante per il futuro di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Alejandro Camano infatti - agente dei due calciatori - è da poco uscito dalla sede dell' Inter dove ha incontrato la dirigenza nerazzurra per i dettagli definitivi per il passato del laterale marocchino al Paris Sain Germain , che sembra ormai cosa fatta.

Ecco le parole dopo l'incontro da parte di Camano ai microfoni di Calciomercato.it: "“Parlato di Hakimi o di Lautaro? Abbiamo parlato di tante cose. Possiamo dire che Hakimi è un nuovo giocatore del PSG? No, io credo che ancora adesso non si possa dire, stiamo parlando di tutto. Lautaro, ci sono possibilità che resti? Certo che sì, Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice in nerazzurro. Hakimi dispiaciuto di andare via? Chi lascia l'Inter è sempre triste".