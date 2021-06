GdS – Oriali al bivio, la decisione dopo gli Europei: Ferri il primo nome

Il dirigente nerazzurro è impegnato con l'Italia

Giorni importanti in casa Inter per il futuro non soltanto dei giocatori, ma anche di uno dei principali artefici della grande cavalcata Scudetto: Lele Oriali. Il ruolo dell'ex giocatore nerazzurro, attualmente impegnato ad Euro2020 con l'Italia del c.t. Roberto Mancini, è stato fondamentale per la formazione di Antonio Conte ed ora la sua permanenza è in bilico.