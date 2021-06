Trezeguet e il retroscena di mercato: “Rifiutai l’Inter per un solo motivo”

L'esterno egiziano fu vicino ai nerazzurri nel 2018

Circa tre anni fa, circolava la voce di Mahmoud Trezeguet vicino all'Inter. Tutto confermato dallo stesso giocatore che, però, alla fine preferii restare in Turchia per poi trasferirsi la stagione seguente all'Aston Villa, squadra in cui milita tutt'ora. L'esterno egiziano, come dicevamo, ha confermato tutto spiegando anche perché rifiutò la proposta nerazzurra.