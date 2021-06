Lautaro, il ritorno al gol in Nazionale e il braccialetto rosso di Messi: il retroscena dall’Argentina – FOTO

Un curioso retroscena direttamente dall'Argentina sul ritorno al gol del Toro

Il numero 10 dell'Inter, entrato in campo da 120 secondi, è stato il più veloce di tutti in area di rigore a raccogliere una ribattuta e a depositare la palla in rete. E c'è un curioso retroscena sul ritorno al gol di Lautaro Martinez.

Come riportato da alcuni media argentini, pare che dietro a questa rete ci sia lo zampino di Lionel Messi con un "assist" insolito rispetto a quelli fatti vedere dalla Pulce nella sua carriera. La stella del Barcellona infatti regala ai compagni di squadra, che attraversano un momento difficile, un nastro rosso, come oggetto portafortuna e simbolo di scaramanzia.

In passato Messi, il primo ad utilizzarlo ai Mondiali 2018, lo ha "prestato" a Coutinho (Barcellona) e Dybala (Argentina): il numero 10 della Juventus trovò il suo primo gol in Nazionale contro il Cile dopo il dono di sua maestà Lionel.

Il bracciale rosso è stato visto al polso di Lautaro in allenamento, il Toro è sceso in campo contro la Bolivia con le maniche lunghe e non si può avere la certezza che lo abbia indossato sul rettangolo verde di gioco, ma in Argentina sono sicuri che ci sia ancora una volta lo zampino di Messi.