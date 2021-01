LIVE Calciomercato Inter – Eriksen in stand-by, Spalletti riparte dal Cile? Pellè lascia la Cina

PREMI F5 PER AGGIORNARE

08.45 | Tutto tace tra Eriksen e l’Inter. Valencia fermo, per il Psg non è una priorità: cosa succede ora? Ma la situazione del danese non è paragonabile a quella di Nainggolan LE ULTIME

08.20 | Clamorosa bomba di mercato dal Cile. Secondo quanto riportato Alairelibre.cl Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, sarebbe in corsa per subentrare al ct Rueda sulla panchina della nazionale cilena CONTINUA A LEGGERE

+++ 4 GENNAIO +++

22.36 | Andrea Pinamonti piace al Crotone ma anche al Benevento. Il tecnico delle Streghe, Filippo Inzaghi, interrogato sull’argomento a Sky Sport, ha aperto al suo arrivo, ma ha aggiunto: “Non rivoluzioneremo” LEGGI QUI

21.16 | Interrogato ai microfoni di DAZN circa il futuro di Rodrigo de Paul, il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino ha risposto così: “I Pozzo non lo vendono a gennaio, via in estate se avrà offerte” LEGGI QUI

18.00 | Come riportato da Sportitalia contatti continui tra l’Inter e Juan Musso per il post Samir Handanovic. I DETTAGLI

12.22 | Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato a Sky Sport le ultime voci di mercato e le insistenti voci sulla cessione del club da parte di Suning: “Non possiamo permetterci investimenti. Cessione societaria? Comunicato molto esplicito” CONTINUA A LEGGERE

12.20 | Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Sky Sport della gara contro l’Inter e dell’interesse per Andrea Pinamonti: “Il nostro motto è giocare al calcio. Pinamonti? Faremo qualcosa” LE PAROLE

11.05 | Secondo quanto scritto stamattina da Tuttosport, qualora l’Inter avesse esigenza di mettere a segno una maxi cessione la prossima estate, potrebbe decidere di sacrificare Lautaro Martinez. LE ULTIME

+++ 3 GENNAIO +++

Quanto dura il calciomercato invernale 2021?

Vi ricordiamo che per la sessione invernale di calciomercato 2021, sarà possibile fare acquisti ufficialmente dal 4 gennaio fino alle ore 20 del 1° febbraio 2021. Oltre tale data sarà possibile operare solamente sui calciatori svincolati oppure sulle cessioni verso altri campionati in cui il mercato sarà aperto.

