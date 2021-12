GdS – L’Inter sotto l’albero trova Brozovic: rinnovo entro Natale?

Questione di giorni prima della firma?

Pietro Magnani

Ottime notizie in arrivo per l'Inter ed i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti il rinnovo di Marcelo Brozovic potrebbe essere il regalo di Natale perfetto per tutto l'ambiente. Secondo la Rosea il finale ormai, anche se naturalmente nel mercato serve prudenza, non è più in discussione. Il club ed il giocatore infatti sarebbero ormai prossimi ad un'intesa e la strada è decisamente in discesa.

Le parti si starebbero organizzando per chiudere il prima possibile, entro la sosta natalizia e filtra molto ottimismo sulla buona riuscita della missione di "Babbo Natale" Marotta. Un altro incontro, probabilmente non risolutivo, dovrebbe andare in scena la prossima settimana, subito dopo il rientro dalla trasferta di Champions League contro il Real Madrid. Al tavolo, come qualche settimana fa, siederanno l'Inter, Ivan, padre di Brozovic, e l'avvocatessa di fiducia del croato. Difficile che sia quello buono per la firma, visto che serve ancora tempo: pur essendo tutti convinti infatti, non siamo già alla definizione dei dettagli. Le cose da organizzare e su cui accordarsi sono ancora parecchie, sia burocratiche che economiche ma, ad oggi, sembra una formalità per cui servirà solamente qualche giorno in più.

Ad aiutare il buon esito del rinnovo imminente, sicuramente è stato l'intervento di Inzaghi, che ha ribadito l'importanza del centrocampista alla società e al giocatore stesso, con cui si è confrontato più di una volta. Senza contare poi, che Brozovic non ha un'offerta concreta con cui mettersi in una posizione di forza, nessuna proposta di contratto che potrebbe farlo vacillare seriamente. L'obbiettivo di Marcelo sono i 6 milioni di Lautaro, l'Inter ne propone 5,5 fino al 2026: distanza molto facile da colmare, specie con eventuali cospicui bonus. Vinceranno tutti quindi: Brozovic avrà il suo ricco ritocco al rialzo e l'Inter non dovrà ammattire per sostituirlo. Trovare un'alternativa al croato senza poter spendere soldi, sarebbe stata una missione quasi impossibile. Molto meglio quindi cedere un poco in sede di contratto e garantire un ingaggio più alto del previsto che dover di nuovo intervenire sul mercato.