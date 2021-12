Verso Roma-Inter: le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi

Il tecnico schiera la formazione migliore possibile

Parziali buone notizie per Simone Inzaghi che, dopo la moria di difensori della scorsa settimana, sembra aver almeno recuperato un tassello importante come Alessandro Bastoni, partito ieri insieme ai compagni per la trasferta di Roma. Secondo Tuttosport rispetto alla partita con lo Spezia dovrebbero esserci alcuni cambi nell'11 scelto dal tecnico ex Lazio.