Mercato – Inter ritorno di fiamma per una vecchia conoscenza?

Allo United il terzino non trova spazio

Alex Telles non ha lasciato un grande ricordo all'Inter. Arrivato nella stagione 2015/2016 infatti, non riuscì a incidere, complice una squadra allo sbando per larghi tratti di stagione. Il ragazzo, seppur piuttosto giovane, aveva lasciato intravedere delle potenzialità. Le stesse che lo hanno consacrato tra i migliori terzini sinistri si spinta in circolazione con il Porto e che hanno convinto nel 2020/2021 il Manchester United a portarlo in Premier League.