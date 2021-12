Mercato – Inter-Spezia occasione per parlare di Maggiore?

Il centrocampista piace molto ed è tifoso nerazzurro

Giulio Maggiore , giovane centrocampista dello Spezia , è uno dei prospetti più interessanti tra i giovani italiani, specie nel suo ruolo di mediano/regista. Il ragazzo, classe '98, sta maturando sotto ogni aspetto e questa, seppur in una piccola realtà come quella ligure, potrebbe essere la stagione della consacrazione. E l' Inter , avversaria stasera proprio dello Spezia, osserva con grande interesse la sua crescita.

Marotta ed Ausilio infatti hanno un piano già delineato in mente per portare il gioiellino a Milano. I due dirigenti gradirebbero un'operazione sulla falsariga di quella che portò Nicolò Barella all'Inter dal Cagliari: un prestito oneroso con diritto di riscatto condito da bonus sul rendimento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono anni che l'Inter segue la crescita di Maggiore, e di stagione in stagione le relazioni sul suo conto sono diventate sempre più positive e convincenti. Il ragazzo è della scuderia di Lucci, procuratore fortemente interessato negli affari dell'Inter e già agente di Correa, Vecino, Dzeko, Inzaghi e del possibile futuro arrivo Kostic.