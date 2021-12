GdS – Per la rimonta l’Inter sfrutta “Forte Meazza”: numeri da record in casa

Nessuno ha vinto tanto in casa in Europa

L 'Inter ha già rimontato diversi punti a Milan e Napoli , ma non vuole fermarsi qui. La vittoria contro i partenopei ha infatti accesso qualcosa, una fiammella di speranza per la seconda stella. E a dare una mano ai nerazzurri ci pensa anche un altro sorprendente fattore.

L'Inter per la rimonta Scudetto prova a giocarsi la carta "Fort Meazza". Come evidenziato anche da La Gazzetta dello Sport infatti, i nerazzurri tra le mura amiche hanno dei numeri straordinari, nettamente migliori rispetto a quelli di tutte le altre big europee. Nell'ultimo anno e mezzo infatti, stagione passata e prime 14 uscite di quella in corso, l'Inter ha vinto 21 volte a San Siro, più di qualsiasi altra squadra europea nello stadio di casa. Al secondo posto il PSG con 20, sul terzo gradino del podio Bayern Monaco, Siviglia e Atletico Madrid a 19. Dietro anche Roma e Napoli, ferme a quota 18 vittorie casalinghe. Insomma, il Meazza è l'arma in più di questa Inter. E se lo è stata in tempo di pandemia, figuriamoci ora che invece a sostenere gli uomini di Inzaghi c'è anche il calore del pubblico.